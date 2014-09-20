Rusya'dan Ukrayna'ya üçüncü konvoy



Yaklaşık 200 kamyondan oluşan yardım konvoyu, daha önceki seferlerde olduğu gibi Ukrayna gümrük kontrolünden geçmedi. Rostov bölgesinden doğrudan Ukrayna topraklarına giriş yapan konvoyun yaklaşık 2 bin ton yardım malzemesi taşıdığı bildirildi.

Ukrayna hükümeti, Kızıl Haç yetkililerinin eşlik etmediği konvoy konusunda Moskova tarafından bilgilendirilmediğini açıkladı. Kiev bundan önceki yardım konvoylarını "işgal" olarak değerlendirmiş, ABD ve AB'den de tepki gelmişti.

'Tampon bölge' uzlaşması

Bu arada bölgede istikrarın sağlanması amacıyla ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde bir uzlaşma sağlandığı bildirildi. Anlaşma, taraflar arasında daha önce varılan ateşkesin ihlal edilmesini önlemek üzere bir tampon bölge kurulmasını öngörüyor. Genel olarak uyulan ateşkes zaman zaman belli noktalarda ihlal ediliyordu.

Ateşkes ve tampon bölge konusundaki uzlaşmaya rağmen bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Donetsk şehrine iki füze isabet etti. Ölü ve yaralı konusunda açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın doğusunda birçok noktada topçu ateşi duyulduğu bildirildi.