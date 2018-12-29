Rusya'dan Ukrayna'ya tarihin en büyük yaptırımı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor. Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna’nın Rusya’ya uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar tartışıldı. Ukrayna’nın girişimlerine atıfta bulunarak kabine üyeleri Ukrayna’dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyan karara vardı.

Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği ve Ukrayna’nın kısıtlamaları kaldırması durumunda Rusya tarafının aldığı kısıtlama kararlarının geri alınabileceği vurgusu yapıldı.

Bugün, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğaz'ında yaşanan gerilimin ardından gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması yönündeki çağrıya Rusya'dan olumsuz yanıt gelmişti.