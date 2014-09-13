Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci konvoy



Rus gümrük yetkilisi Rayan Farukşin, yaklaşık 200 kamyondan oluşan konvoyun yapılan işlemlerin ardından Ukrayna sınırını geçtiğini açıkladı.

İlaç, gıda malzemesi ve jeneratör yüklü kamyonların Lugansk kentine doğru yola çıktığı belirtildi.

280 kamyonluk ilk yardım konvoyu, ağustos ayı ortasında Ukrayna hükümetinin onayını almaksızın sınırı aşmıştı.

Kiev, yardım konvoyunu "işgal" olarak değerlendirmiş, ABD ve AB'den de tepki gelmişti.

Ukrayna hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

"Rossiya 24" haber kanalı, 300'den fazla kamyondan oluşan konvoyun gün içinde Ukrayna'ya gireceğini duyurdu.

ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarını dün açıklamıştı. Yaptırım paketi çerçevesinde aralarında Sberbank'ın da bulunduğu altı Rus bankasının ABD piyasalarına erişimi kısıtlanıyor. Yaptırımlar Rusya'nın en büyük enerji kuruluşu Gazprom'u da hedef alıyor.