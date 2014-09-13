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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci konvoy

Rusya, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Ukrayna'nın doğusuna yeni bir 'insani yardım konvoyu' yolladı.

13 Eylül 2014 13:12


Rus gümrük yetkilisi Rayan Farukşin, yaklaşık 200 kamyondan oluşan konvoyun yapılan işlemlerin ardından Ukrayna sınırını geçtiğini açıkladı.

İlaç, gıda malzemesi ve jeneratör yüklü kamyonların Lugansk kentine doğru yola çıktığı belirtildi.

280 kamyonluk ilk yardım konvoyu, ağustos ayı ortasında Ukrayna hükümetinin onayını almaksızın sınırı aşmıştı.

Kiev, yardım konvoyunu "işgal" olarak değerlendirmiş, ABD ve AB'den de tepki gelmişti.

Ukrayna hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

"Rossiya 24" haber kanalı, 300'den fazla kamyondan oluşan konvoyun gün içinde Ukrayna'ya gireceğini duyurdu.

ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarını dün açıklamıştı. Yaptırım paketi çerçevesinde aralarında Sberbank'ın da bulunduğu altı Rus bankasının ABD piyasalarına erişimi kısıtlanıyor. Yaptırımlar Rusya'nın en büyük enerji kuruluşu Gazprom'u da hedef alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaUkraynaRayan FarukşinLuganskABDSberbankRusGazpromDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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