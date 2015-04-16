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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya: Borcunu öde!

Rusya Maliye Bakanı, Ukrayna'nın yıl sonuna kadar borcunu ödememesi durumunda Rusya'nın tahkim mahkemesine gideceğini söyledi

16 Nisan 2015 02:29

Rusya, Ukrayna'nın ülkeye olan 3 milyar dolar borcu zamanında ödememesi durumunda ülkeyi mahkemeye vereceğini duyurdu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ukrayna'nın yıl sonuna kadar borcunu ödememesi durumunda Rusya'nın tahkim mahkemesine gideceğini söyledi.

Siluanov, Rossiya-1 adlı televizyon kanalına verdiği demeçte, "NWF'nin yatırım anlaşmalarına uygun olarak hareket edeceğiz. Ukrayna tavillerine yapılan yatırım geri ödenmezse tahkim mahkemelerine gideceğiz" dedi.

Aralık 2013 tarihinde Rusya, Ukrayna'nın 2015'te ödemesi şartıyla 3 milyar dolar değerinde Eurobond satın aldı. Rusya daha önce de Ukrayna'da yeni bir hükümet kurulması koşuluyla 15 milyar dolarlık ekonomik yardım önermişti.

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