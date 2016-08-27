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Yaşam

Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak charter seferlerine yeşil ışık

Rus uçağının düşürülmesinden sonra yasak gelmişti

27 Ağustos 2016 19:27

Rusya'nın uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırdığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Havacılık Kurumu'ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak "Türkiye'ye yönelik charter uçuş yasağı bugün kaldırıldı, ilgilenen tüm havayolu şirketleri uçuş gerçekleştirmeye yönelik başvuruda bulunabilir" dedi. Öte yandan Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova da, ulaşım bakanlığının bakanlar kuruluna yasağın kaldırılmasına yönelik yasa taslağı sunduğunu, ancak taslağın henüz imzalanmadığını belirtti.

 

Rus uçağının düşürülmesinden sonra yasak gelmişti

 

Rusya, TSK'nın 24 Kasım'da Rus Su-24 uçağını düşürmesinin ardından Türkiye ile charter uçuşları yasağı getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de söz konusu yasağın kaldırılmasını istediklerini duyurmuştu.

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