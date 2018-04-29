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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması

"Geçen haftalarda vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifler iletildi"

29 Nisan 2018 15:52

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye vize serbestliği konusunda açıklamada bulundu. Lavrov, "Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz" dedi.

Sol'un haberine göre; Rusya’nın vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifini geçen haftalarda ilettiğini belirten Lavrov, "Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz" dedi.

Lavrov, öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini önerdiklerini kaydetti.

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RusyaDışişleri Bakanı Sergey LavrovTürkiyevize serbestliğivizesiz rejimkategorileri genişletmek istiyoruz

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