Rusya'dan Türkiye'ye 'Montrö' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’ye Montrö Sözleşmesi’ni hatırlatarak, Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e açılan Amerikan savaş gemilerinin bölgede bulunma sürelerinin anlaşmaya aykırı şekilde uzatıldığını iddia etti.

Nerdun Hacıoğlu’nun hürriyet.com.tr’de yer alan haberine göre, Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov ile Moskova’daki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi Montrö Sözleşmesi'ne uymadığıni iddia ederek uyardı.

Lavrov, “Son dönemde Türkiye Boğazları üzerinden Karadeniz’e açılan Amerikan savaş gemilerinin burada bulunma sürelerinin anlaşmalara aykırı biçimde birkaç defa uzatıldığına şahit olduk. ABD tarafına olduğu gibi Boğazlar'ın sahibi Türkiye’ye de altına imza attığı Montrö Anlaşması şartlarına sadık kalmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Karadeniz’e kıyısı bulunmayan ülkelerin burada savaş gemisi bulundurma süreleri ve tonajları anlaşmayla belirlenmiştir. Anlaşmaya riayet edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ABD yeni gemi gönderiyor

Rusya’nın Şubat sonunda Ukrayna’nın Kırım bölgesini kontrolü altına almasının ardından başlayan bölgedeki gerginlik, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan boğazlarında savaş gemisi trafiği yarattı. Rusya’nın yolladığı savaş gemilerine karşılık 1936 Montrö Anlaşması nedeniyle Karadeniz’de kıyısı olmadığından içeride bir savaş gemisini en fazla 21 gün tutabilen ABD de dün, kurallar gereği bölgeyi iki hafta önce terk eden bir gemisinden sonra Karadeniz’e yeni bir destroyer daha göndereceğini duyurmuştu.

Pentagon, yapılan konuşlandırmanın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya sembolik bir mesaj olduğunu belirtirken, ABD Dışişleri Bakanlığı da bunun bölgedeki NATO müttefiklerini korumak için düşünüldüğünü açıklamıştı.