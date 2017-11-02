Rusya'dan Türkiye'nin PYD itirazına yanıt: Onlar Türkiye değil Suriye vatandaşı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Ankara'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) katılmasına karşı çıkmasıyla ilgili olarak, "Onlar Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, "Türk partnerlerimizle her zaman görüşme halindeyiz. Zira Demokratik Birlik Partisi'nin tüm taraflarının ve Suriye'deki diğer Kürt kuruluşlarının Suriyeli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Bu Kürtler, Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil. Bu nedenle bu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Tüm etnik ve mezhep gruplarının yer almasından yanayız"

Sputnik’in haberine göre Bogdanov, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ülkedeki Kürtler, Araplar ve farklı mezheplerin temsilcileri de dahil tüm etnik ve mezhep gruplarının yer almasından yanayız" diye konuştu.

Bogdanov ayrıca Kongre'nin tek seferlik bir etkinlik olup olmayacağı yönünde henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki etnik gruplar arasında diyalog için planladığı kongreye PYD'yi davet etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kabul etmemiz asla mümkün değildir" demişti.