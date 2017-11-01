Türkiye'den Rusya'nın PYD davetine tepki: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın PYD'yi Suriye Halkları Kongresi'ne davet etmesine tepki gösterdi. Kalın, "Kabul etmemiz asla mümkün değildir" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Rusya'nın Astana sürecine PYD'yi davet etmesine ilişkin, "Bununla ilgili bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız bize dün ilettiler, biz de bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik. Tabii ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"PYD ve YPG, PKK terör örgütünün bir uzantısıdır" diye konuşan Kalın, Türkiye'nin bu tür girişimleri hoş karşılamasının mümkün olmadığını söyledi.

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye Halkları Kongresi'ne Kürt Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) de davet etmişti. Reuters'a konuşan PYD yetkilisi Badran Jia Kurd'un, "Bu konu hakkında çalışma yürütüyorum ve şu ana kadar pozitif bir duruşumuz oldu" ifadelerini kullanmıştı.