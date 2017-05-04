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Ekonomi

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: Charter uyarısı geri çekilecek

"Türkiyede durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz"

04 Mayıs 2017 14:13

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiyeye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uyarı geri çekilecek. Türkiyede durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek" dedi.

Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiyeye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

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