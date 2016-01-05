Rusya'dan turizm hamlesi



Rus hükümeti, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar ve Mısır'da Rus yolcu uçağının düşürülmesinin ardından ülke içi turizmi daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Soçi'de iç turizm konulu bir toplantıda yaptığı konuşmada Rus turistlere yurtdışı tatili yerine aralarında kuzey kutup bölgelerinin de bulunduğu iç turistik imkanları değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Medvedev, geçen yıl 184 milyon Rus'tan yaklaşık 50 milyonunun kendi ülkesinde tatil yapmayı tercih ettiğini söyledi. Yabancı turistlerin Rusya'ya ilgisinin de arttığını kaydeden Medvedev, geçen sene Rusya'yı ziyaret eden yirmi milyonu aşkın yabancı turistle rekor kırıldığını belirterek, “Ülkemizde turizmi geliştirmek için büyük potansiyele sahibiz. Ve buradaki tüm yeni fırsatları kullanmalıyız“ diye konuştu.

Rusya'ya gelmek isteyen turistler için koşulların daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Rusya Başbakanı, uygun fiyatlı biletler, konfor ve internet hizmetleri ile güvenli konaklama ve eğlence imkanı sunulması gerektiğine dikkat çekti.

Acentelere teşvik sözü

Gelişmiş bir turizmin sadece bir ekonomi branşı değil, aynı zamanda bir ülkedeki yaşam kalitesinin göstergesi olduğunu belirten Medvedev, bölgelerin tarihi, sosyal yapısı ve kültürü, kuzeydeki kutup bölgesi, savaş ve sanayi tarihi konularında uzmanlaşmış seyahat acentelerine devlet teşviki sözü verdi.

Rus hükümetinin Türk seyahat şirketlerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Türkiye'ye giden Rus turist sayısının büyük ölçüde azalması bekleniyor. Mısır'da kasım ayında bir Rus yolcu uçağının düşürülmesinin ardından bu ülkeye rezervasyonlarda da ciddi düşüş yaşandı.

Bir Rus savaş uçağının 24 Kasım'da Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında kriz patlak vermiş, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in aralık ayı sonunda imzaladığı ek yaptırım kararı gereği Türk şirketlerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren Rusya'daki devlet ve belediye kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik inşaat, turizm, otel işletmeciliği ve hizmet alanlarında çalışmaları yasaklanmıştı. 2014 yılında 4 milyonu aşkın Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.