Rusya'dan Suriye'ye S-300 füze sistemi

Rusya, Suriye'nin Tartus kentindeki donanma üssüne bir S-300 hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, sistemin amacının üssün hava güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Bu açıklama, ABD'nin, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahhütlerine uymaması gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamasında bir gün sonra geldi.

Tümgeneral Konashenkov, 'S-300 füze sisteminin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve kimse için bir tehdit içermediğini' söyledi.

Konashenkov bu sistemin, daha önce denizdeki Moskva krüvazörü üzerine yerleştirilen sisteme benzer olduğunu belirtti.

Fox News bu açıklamadan önce, ismi açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayanarak, sistemin hafta sonu yerleştirildiğini bildirmişti.

Konashenkov'un açıklamasıyla bu bilgi teyit edilmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Pazartesi günü, "ABD, çatışmaların durdurulması anlaşmasının sürdürülmesi için Rusya ile yürütülen ikili görüşmelere katılımını durduruyor" açıklamasını kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Washington'ın kararını "üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti ancak ABD'yi verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.