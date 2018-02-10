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Dünya

Rusya'dan Suriye'de taraflara itidal çağrısı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Şubat  (DHA) –   İsrail’in  Suriye’de İran birimlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısı yaptı ve bölgede çatışmanın artmasına izin

10 Şubat 2018 19:48

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Şubat  (DHA) –   İsrail’in  Suriye’de İran birimlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısı yaptı ve bölgede çatışmanın artmasına izin vermemelerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tüm dahil taraflara itidal çağırısı yapıyor ve durumun daha kötüleşmesine neden olacak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz” denildi. Açıklamada Suriye’nin ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak gerektiği vurgulandı.
Rus Haber Ajansı TASS’da yer alan habere bakanlıktan yapılan açıklamada “Moskova Suriye’de yerel hükümetin terörle mücadelede destek için talebi üzerine bölgede bulunan Rus askerlerine yönelik tehditleri kabul edilemez görüyor” denildi.

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