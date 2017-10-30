Rusya'dan Suriye ve Türkiye orduları arasındaki koordinasyona ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon kurma konusunun gündemde olmadığını, arabuluculuk rolünün Rusya tarafından yerine getirileceğini söyledi.

Bugün başlayan Astana-7 görüşmeleri için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Şu aşamada Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon konusu gündemde yok. Taraflar arasında henüz doğrudan koordinasyon kurulmadı. İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre Lavrentyev, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerine Türk ve İranlı gözlemcileri konuşlandırma konusunun Astana'da istişare edildiğini belirtti.

Lavrentyev, "Bildiğiniz gibi Türk ve Rus gözlemciler görevlerine başlamış durumda. Türk ve İranlı gözlemcileri konuşlandırma sürecini Astana'da ele almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.