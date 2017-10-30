T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan Suriye ve Türkiye orduları arasındaki koordinasyona ilişkin açıklama

"İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek"

30 Ekim 2017 21:06

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon kurma konusunun gündemde olmadığını, arabuluculuk rolünün Rusya tarafından yerine getirileceğini söyledi.

Bugün başlayan Astana-7 görüşmeleri için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Şu aşamada Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon konusu gündemde yok. Taraflar arasında henüz doğrudan koordinasyon kurulmadı. İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre Lavrentyev, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerine Türk ve İranlı gözlemcileri konuşlandırma konusunun Astana'da istişare edildiğini belirtti.

Lavrentyev, "Bildiğiniz gibi Türk ve Rus gözlemciler görevlerine başlamış durumda. Türk ve İranlı gözlemcileri konuşlandırma sürecini Astana'da ele almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Aleksandr LavrentyevRusyaTürkiyeSuriyeordukoordinasyonKazakistanAstana

İlgili Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib mesajı

"Türk partnerlerimizin İdlib'deki sorumluluklarını yerine getirip durumu istikrara kavuşturmasını umuyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24