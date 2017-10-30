Rusya'dan Türkiye'ye İdlib mesajı

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde radikal örgütlerin saldırı düzenleme ihtimali olduğunu belirterek, Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını söyledi.

Russia Today (RT) ve Rossiya-24 televizyonuna konuşan Lavrentyev, "İdlib'de bir gerilimi azaltma bölgesi kurulması kararı çok önemli bir karardı. Bu sayede sahadaki durumu önemli ölçüde istikrara kavuşturabildik. Elbette bölgedeki bazı grupların provokatif eylemlerinden kaynaklı belli başlı zorluklar var. Bu gibi olumsuzlukları da elimizden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bölgedeki gerginlik çok yüksek"

Sputnik’in haberine göre, gerilimi azaltma bölgesinde kurulan gözlem ve denetim noktalarının iyi şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımızın henüz denetim noktalarının tamamını kurmadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine bazı zorlu durumlar hâlâ mevcut. Dolayısıyla bölgedeki gerginlik çok yüksek ve daha önceki gibi radikal örgütler tarafından bir saldırı gerçekleştirilme tehlikesi de devam ediyor. Ancak Türk partnerlerimizin bir şekilde İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip durumu istikrara kavuşturmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmasına karar vermişti.