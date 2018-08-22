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Dünya

Rusya'dan Suriye açıklaması: Davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli!

ABD, Suriye'yle ilgili müzakereler için 'Tüm İranlı güçlerin ülkelerine dönmesini' şart koşmuştu

22 Ağustos 2018 22:42

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Şam'ın daveti olmadan varlık gösteren tüm dış güçlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, İranlı güçlerin Suriye'den çıkması durumunda Washington'un Moskova ile Suriye çözümü ile ilgili görüşmeye hazır olacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerini yorumlayan Lavrov, "Suriye yönetiminin daveti olmadan orada bulunan tüm dış güçler eninde sonunda oradan çekilmeli" diye konuştu.

Washington'ın tek şartı: Tüm İranlı güçlerin İran'a geri dönmesi 

Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile yarın Cenevre'de yapacağı kritik görüşme öncesinde Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ‘Taraflar ile Suriye'deki krizin çözümü adına neler üzerinde uzlaşabileceğinin görüleceğini', ancak Washington'un ‘tek ön şartının, tüm İranlı güçlerin İran'a geri dönmesi olduğunu' belirtmişti.

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