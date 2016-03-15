Rusya'dan sonra Hizbullah da Suriye'den çekiliyor

Lübanlı Şii muhalif gazeteci Ali El-Emin Hizbullah'ın Suriye'den çekilmeye başladığını iddia etti. El Emin, Hizbullah'ın yüzlerce militanının Suriye'den çıktığını kurucusu olduğu Cenubiye internet sitesinden duyurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Hizbullah’ın Suriye’den çekildiği haberini yayınlayan Cenubiye internet sitesinin kurucusu El-Emin, "Hizbullah’a yakın birçok farklı kaynaktan öğrendiğimize göre, grup (Hizbullah) Suriye’den yüzlerce savaşçısını çekiyor. Suriye’den dönen savaşçılar üç günden beri Lübnan’daki evlerine ve köylerine ulaşıyor” dedi.

Emin, Hizbullah’ın bu hamlesinin “Rusya’nın Suriye’den çekilmesinde olduğu gibi ABD-Rusya arasındaki anlaşma” sonucunda gerçekleştiğini ve “Cenevre’de başlayacak “yeni siyasi çözüm arayışlarını güçlendirme, ateşkesin sürdürülmesi” amacı taşıdığını savundu.

Hizbullah’ın Suriye’den kuvvetlerini büyük çapta çekeceğini ancak tamamıyla çekilmeyeceğini ve bunu resmi olarak açıklamayacağını belirten Emin, çekilmenin Halep gibi bölgelerde olacağını fakat Şam, Lübnan sınırındaki Kalamun ve Zebedani gibi bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

'Rus güçleri barış süreci için gereken koşulları yarattı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Suriye'deki Rus güçlerinin büyük bölümünün çekilmesi için talimat verdiği duyurulmuştu.

Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Putin'in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki duruma ilişkin görüştüğü, Putin'in, Şoygu'ya Suriye'deki Rus ordusunun büyük bölümün yarından itibaren çekilmeye başlaması talimatını verdiği açıklanmıştı.

Kremlin'in resmi internet sitesinde, Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in telefon görüşmesi yaparak, Suriye'deki Rus güçlerinin çekilmesi konusunda anlaştıkları bildirilmişti.