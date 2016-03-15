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Dünya

Rusya, Suriye'den çekilmeye başladı

Putin, Suriye'deki Rus güçlerinin barış süreci için gereken koşulları yarattığını söylemişti

15 Mart 2016 12:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün çekilme talimatı vermesinin ardından Rus savaş uçakları Suriye’deki Hmeymim üssünü terk etmeye başladı. 

Radikal'de yer alan habere göre; Rus televizyonlarında dün akşam canlı yayınlanan toplantıda Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Suriye’deki durum hakkında bilgi aldıktan sonra, kararını şöyle duyurmuştu:

“Söylediklerinizden Rusya Savunma Bakanlığı olarak Suriye’de önünüze koymuş olduğum görevleri büyük ölçüde yerine getirdiğinizi anlıyorum. Bunun için yarından itibaren Suriye’deki ana askeri birliklerimizi geri çekilmeye başlatmanızı emrediyorum. Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde terörizmin belini kırdık. Şimdi daha önce de söylediğim gibi barış görüşmelerine şans tanımak için geri çekiliyoruz. Birkaç ay boyunca askeri operasyonları yürüttüğümüz Tartus deniz üssüyle Hmeymim hava üssü ise vurucu güçlerimizin geri çekilmesine rağmen karadan ve denizden koruma altında tutulmaya devam edilecek.”

 

"30 adet savaş uçağı bulunuyordu"

 

Rusya Suriye'deki operasyonlarına 30 Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya'nın Suriye'de 30 adet savaş uçağı ve S-400 hava savunma sistemlerinin bulunduğu bilinirken, Rus yetkililer, hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dönüp dönmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. 

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