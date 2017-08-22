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Dünya

Rusya'dan seçimlere özel "flört" uygulaması

Rusya'da Mamba isimli flört uygulaması yerel seçimlere katılımı artırmak seçmenlere potansiyel partnerini sandık başında tanıma olanağı sunuyor

22 Ağustos 2017 22:56

Rusya'nın popüler arkadaşlık sitesi “Mamba”, yerel seçimler için "Hep Birlikte Seçimlere" adlı yeni bir uygulama hazırladı. Buna göre, "Flörtünüzle ilk randevunuzun bir seçim merkezinde gerçeklemesini ister misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verenler, uygulama aracılığıyla buluşup, sandık başında tanışabilecekler.

NTV'nin haberine göre, Rusya 10 Eylül'de 16 bölgede sandığa gitmeye hazırlanıyor.İnternet sitesi Mamba'nın yeni girşimiyle, hem seçmen sandığa gidecek, hem de isteyenler flört etmiş olacak.

İnternet sitesinde kullanıcının fotoğrafının altında "Onunla oy kullanmaya gider misiniz?" sorusu soruluyor. İki kullanıcı da "evet" derse, bu adımın ardından iki seçmene de uyan bir sandık öneriyor. Böylece, çiftin ilk randevu adresi, sandık başı olacak.

Mamba’dan yapılan açıklamaya göre, uygulamayı şimdiye kadar 10 bin kişinin indirdi. İnternet sitesi, eğer uygulama amacına ulaşılırsa 2018’in Mart ayındaki başkanlık seçimlerinde de bu uygulamayı devreye sokacağını ifade etti.

Mamba'nın Genel Müdürü; bu yönde bir uygulama için tavsiye aldıklarını söyledi. Ancak bu tavsiyenin Kremlin'den mi , yoksa Merkez Seçim Komisyonu'ndan mı geldiği sorusunu yanıtsız bıraktı.

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