Rusya'dan S-400 açıklaması: Kredi tutarı konusunda Türkiye ile anlaşamadık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

St. Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda basın mensuplarının S-400 sevkiyatına ilişkin sorularını yanıtlayan Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.