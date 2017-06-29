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Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Kredi tutarı konusunda Türkiye ile anlaşamadık

Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Kojin açıklamalarda bulundu

29 Haziran 2017 17:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

St. Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda basın mensuplarının S-400 sevkiyatına ilişkin sorularını yanıtlayan Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.

 

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