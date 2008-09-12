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Dünya

Rusya'dan NATO'ya tehdit

Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Moskova’da yaptığı konuşmada, Gürcistan’ın NATO üyesi olmasının Kafkaslar’ın istikrarını bozacağını iddia etti. Medvedev,

12 Eylül 2008 03:00

Rusya uzmanlarının yıllık toplantısı olan Valdai Club toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Moskova’da yaptığı konuşmada, Gürcistan’ın NATO üyesi olmasının NATO ve Kafkaslar’ın istikrarını bozacağını söyledi ve, “Gürcistan NATO üyesi olsa bile, saldırmaktan çekinmeyiz.” diye konuştu.

Medvedev konuşmasında, Kafkaslar’da yaşanan krizin Rusya ve Batı arasında bir fay hattı yarattığına inanmadığını söyledi ve “Gürcistan’ın 8 Ağustos’ta Güney Osetya’ya saldırması da bizim 11 Eylül’ümüz.” dedi.



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