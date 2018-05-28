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Dünya

Rusya'dan NATO'nun genişlemesine tepki

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı

28 Mayıs 2018 21:07

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da ABD üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, "Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin sonuçları elbette ortadadır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Rusya sınırlarında kademeli olarak alt yapısını genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacağını belirten Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylem Rusya tarafından karşı eyleme yol açar" dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı'nın gelecek ay Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi, Washington'a Polonya'da kalıcı askeri üs kurması için 1,5-2 milyar dolar teklif ettiği belirtilmişti.

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

 

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