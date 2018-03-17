Rusya'dan misilleme: 23 İngiliz diplomata sınır dışı

Rusya ile İngiltere arasında, eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından patlak veren diplomatik kriz büyüyor. Olaydan Rusya'yı sorumlu tutan Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova'dan misilleme yapıldı.

Rusya Cumartesi günü 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Bu bağlamda Rusya'daki İngiliz kültür ve eğitim organizasyonu British Council'ın çalışmaları durdurulurken, St. Petersburg'daki İngiltere konsolosluğu da kapatılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararını duyurmadan önce İngiliz Büyükelçi Laurie Beistov'u ikinci kez çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararı alınmasının, İngiltere'nin "provakatif tutumu" ve "asılsız suçlamalarına" bir yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca İngiltere'nin "dostça olmayan eylemlerinin" sürmesi halinde ek önlemlerin alınacağına dikkat çekildi.

Rus Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, "Önlemler ağır ancak İngilizler bu hak etti" dedi. Senatör Cabarov ayrıca bunların devamının gelebileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere: Saldırıdan Rus devleti sorumlu

İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesinin, gerçekleri değiştirmediğini vurguladı. May, "Olayın, Rus devletinin sorumlu olduğundan başka açıklaması bulunmuyor" dedi.

Cuma günü ise İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Salisbury'de düzenlenen sinir gazı saldırısından bire bir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Johnson'ın açıklamalarını, "şoke edici ve affedilemez" olarak tanımlarken, Pazar günü yeniden seçilmek üzere seçimde aday olan Putin tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İngiltere ölüm vakalarını yeniden soruşturacak

İngiltere hükümeti basında, Moskova yönetimi ve Rus mafyası bağlantılı olabileceği spekülasyonları yapılması üzerine 14 ölüm vakasını yeniden soruşturma kararı aldı. Cuma günü 12 Mart'ta Londra'da ölü bulunan Rus iş adamı Nikolay Gluşkov için cinayet soruşturması başlatıldı.

Batılı devletler, İngiltere'nin sinir gazı saldırısı sonrası Rusya'ya yönelik tepkiye destek veriyor. Pazartesi günü konunun İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile AB yetkilileri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında görüşülmesi planlanıyor.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu. Yoğun bakımda olan Skripal ve kızının durumları ciddiyetini koruyor.

DW/AFP, GA/ÖA

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