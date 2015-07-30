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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan MH17 tasarısına veto

Rusya, Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı yolcu uçağı için uluslararası mahkeme kurulmasına izin vermedi. Ukrayna'nın doğusunda düşürülen uçağın Moskova yanlısı ayrılıkçılar tarafından vurulduğu iddia ediliyor.

30 Temmuz 2015 12:26

Düşürülen Malezya uçağı için uluslararası mahkeme kurulmasına ilişkin karar taslağı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ele alındı. Tasarı, Avustralya, Belçika, Malezya, Hollanda ve Ukrayna'nın girişimiyle hazırlanmıştı.

Oylamada, tasarıya BMGK üyeleri Şili, Fransa, İngiltere, Ürdün, Litvanya, Malezya, Yeni Zelanda, Nijerya, İspanya, Çad ve ABD destek verdi. Angola, Venezüella ve Çin çekimser kaldı. Böylece kabul edilmesi için yeterli oy alan tasarı, daimi üye Rusya tarafından veto edildi.

Rusya: Kaza uluslararası barışa tehdit değil

Tasarının BMGK'de kabul edilmemesinden ötürü hâyâl kırıklığına uğradığını belirten Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, "Olayın aydınlatılmasını sağlamak için sürekli çaba gösterdik. Bundan sonra da işbirliğine hazırız. Ancak olay nasıl uluslararası barışa bir tehdit olarak değerlendiriliyor, bunu anlayabilmiş değilim" dedi.

'Adalet yerini bulacak'

ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Samantha Power ise Rusya'yı eleştirdi. Rusya'nın adaletin yerini bulmasını engellediğini ileri süren Büyükelçi Power, "Vetoya rağmen kurbanlar ve aileleri için adalet er ya da geç yerini bulacak. Moskova da kurban ailelerinin çığlıklarına kulaklarını tıkayamayacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "11 evet, 3 çekimser, yalnızca Rusya karşı çıkıyor. Aslında oylama sonucu olayı gayet iyi anlatıyor. Yılmayacak, sorumluların cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan uçağı, Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın bölgesinde 17 Temmuz 2014'te düşmüştü. Uçakta bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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