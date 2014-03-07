Rusya'dan Kırım'a gelecek vaadi



Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, “Kırım referandumunda Rusya'ya katılma sonucu çıkacak olursa, bu cumhuriyet tüm hakları ve yetkileriyle Rusya Federasyonu'nun eşit bir unsuru olacaktır” diye konuştu. Matviyenko Kırım Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov ile yaptığı görüşmede, yarımadaya Ukrayna içinde olduğundan daha fazla hak tanıma sözü verdi. Matviyenko, Kırım vatandaşlarının Rus vatandaşlarının sahip olduğu haklardan yararlanacağını söyledi. Bu haklar arasında eşit ücret, emeklilik ve sosyal yardımlar da bulunuyor.

Kırım'da 16 Mart tarihinde referandum yapılması planlanıyor. Oylamadan büyük ihtimalle Rusya'ya katılma kararının çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği ve ABD referandumu yasadışı kabul ediyor ve yapılan açıklamalarda yarımadanın uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya ait olduğu belirtiliyor. Moskova'nın tutumu ise uluslararası hukukun ihlali olarak niteleniyor.

Almanya'dan uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'yı Kırım Yarımadası'nı kendi sınırlarına dahil etme konusunda uyardı. Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “bir ilhakın öngörülmediği” yönündeki açıklamasının hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Kırım'daki referandum sonrasında bu tutumun değişip değişmeyeceğini bilmediğini söyleyen Steinmeier, “Kırım'ın ilhakı sadece Avrupa Birliği tarafından sert bir biçimde kınanmaz. Sanıyorum Rusya'nın komşuları dahil olmak üzere uluslararası devletler topluluğu da buna sert bir tepki verecektir” dedi. Steinmeier, “Sadece bu adımı atmama yönünde bir uyarıda bulunabilirim” diye konuştu.

Öte yandan Moskova'dan dün Avrupa Birliği zirvesinde alınan kararlara yönelik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin daha sert yaptırım kararları alması halinde buna tepkisiz kalmayacaklarını açıkladı. Açıklamada AB'nin Ukrayna krizindeki yaklaşımı da “yapıcı olmamakla” eleştirildi. Avrupa Birliği zirvesinde dün Moskova ile vize kolaylığının yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarında yürütülen prensip anlaşmasının müzakereleri durdurulmuştu.