Rusya'dan karakutu açıklaması



Düşürülen Su-24 bombardıman uçağıyla ilgili Moskova'da bir basın toplantısı düzenlendi. Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan General Sergey Beynetov, karakutudaki verilerin deşifre edilemeyecek kadar zarar görmüş olduğunun saptandığını söyledi. Beynetov, hasar gören verilerin onarılabilmesi için uluslararası uzmanların desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karakutudan elde edilecek veriler, uçağın kalkışından düşüşüne kadar izlediği güzergâh, hız ve irtifası konusunda bilgiler sunacak.

Putin'in talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karakutunun uluslararası uzmanlar eşliğinde açılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Su-24 bombardıman uçağı 24 Kasım'da Türkiye-Suriye sınırında Türk jetlerince vurulmuştu. Pilotlardan biri olayda hayatını kaybetmiş, diğeri sağ kurtulmuştu.

Ankara, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Moskova bu iddiayı reddediyor.