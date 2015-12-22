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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan karakutu açıklaması

Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus savaş uçağının karakutusu incelenmeye başlandı. İncelemeye ilişkin ilk sonuçlar açıklandı.

22 Aralık 2015 00:06


Düşürülen Su-24 bombardıman uçağıyla ilgili Moskova'da bir basın toplantısı düzenlendi. Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan General Sergey Beynetov, karakutudaki verilerin deşifre edilemeyecek kadar zarar görmüş olduğunun saptandığını söyledi. Beynetov, hasar gören verilerin onarılabilmesi için uluslararası uzmanların desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karakutudan elde edilecek veriler, uçağın kalkışından düşüşüne kadar izlediği güzergâh, hız ve irtifası konusunda bilgiler sunacak.

Putin'in talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karakutunun uluslararası uzmanlar eşliğinde açılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Su-24 bombardıman uçağı 24 Kasım'da Türkiye-Suriye sınırında Türk jetlerince vurulmuştu. Pilotlardan biri olayda hayatını kaybetmiş, diğeri sağ kurtulmuştu.

Ankara, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Moskova bu iddiayı reddediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkRusSu-24MoskovaHava Kuvvetleri Komutanlığı General Sergey BeynetovDevlet Başkanı Vladimir PutinKasım Türkiye-SuriyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH/ÇA

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