Rusya’dan kaçan 70 milyar doların adresi Türkiye

Ukrayna’daki kriz nedeni ile kendisine yön arayan yatırımcı adres olarak Türkiye’yi seçti. Kurda ve borsada seçim sonrası istikrarın yakalanmasıyla uzmanlar Rusya’dan çıkan 70 milyar doların Türkiye’ye giriş yaptığını belirtiyor.

Ukrayna'daki gelişmeler sebebiyle Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile yaşadığı kriz yatırımcının rotasını Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. Sandıktan istikrarın çıkması ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin belirsizliğin olmaması yabancı yatırımcıyı ikna etti.

Son 2 aylık dönemde Rusya’dan çıkış yapan önemli miktarda sermayenin Türkiye’ye giriş yaptığı belirtiliyor. Bankacılar sadece bu dönemde hisse senedi piyasasına giren 1.5 milyar doların içerisinde Rusya’dan kaçan sermayenin de olduğunu dile getiriyor. Kısa vadeli SWAP, döviz büfeleri ve altın alışverişi de eklendiğinde yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin giderek arttığına dikkat çekiliyor.

Son iki haftada doların 2.08’in altını görmesi, faizlerin enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına rağmen tek hanede kalıcı olması ve borsanın 75 binin üzerine çıkmasında Rusya’daki karışıklık kaynaklı yabancı girişinin olduğu belirtiliyor. Rusya’da yılın ilk çeyreğinde çıkan yaklaşık 70 milyar doların yanı sıra özellikle ABD’de sorun yaşayan Rus sermayesinin bir bölümünün de Türkiye’ye gelebileceği ifade ediliyor.



Ortadoğu kaynaklı olabilir



Rusya’dan dış yatırımcıların çekebileceği rakamın ise 150 milyar dolar olabileceği hesaplanıyor. Özellikle son bir iki aydır şaşırtıcı derecede para girişi olduğunu belirten bir banka Ekonomisti, “Yurt dışından hisse senedi piyasası başta olmak üzere ciddi para girişi var. Bu para Rusya’dan çekilen yabancı sermayesinin yanı sıra Ortadoğu kaynaklı da olabilir” diye konuştu.



Yatırımcı sinyali seçimde aldı



Rusya’nın yurt dışındaki paralarının yeni adreslerinden birinin de Türkiye olabileceğini ifade eden Ekonomist Dr. Gürkan Ateş’e göre önemli miktarda Rus parası Türkiye’ye kayabilir. Ateş, seçimler öncesinde yatırımcılarda tek parti iktidarının devam edip etmeyeceği sinyaline yönelik endişelerin olduğunu belirterek “Bu seçim önemli bir gösterge idi. Bu durum yeni yatırımların önünü açabilir” dedi. Ateş, dövizin bundan sonraki hareketinde dünyadaki gelişmelerin de önemli olacağını ifade etti .