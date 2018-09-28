Rusya'dan İsrail'e: Korkakça bir tavır!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Il-20 savaş uçağının Suriye yönetimi tarafından düşürülmesini İsrail’in “hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça” eylemleri yüzünden meydana geldiğini belirtti.

İtalyan Panorama dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "17 Eylül trajedisi, partnerlerimizden birinin hatalı, profesyonellik dışı ve korkakça eylemlerinden sonra meydana geldi. Bu olay, Rusya'nın İsrail ile olan ilişkilerini acil konular dahilinde geliştirme çabalarına rağmen yaşandı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.