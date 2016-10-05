Rusya’dan insan hakları örgütüne ajan suçlaması

Rusya Adalet Bakanlığı, uluslararası düzeyde tanınan insan hakları örgütü Memorial’ı “yabancı ajan” listesine ekledi. Adalet Bakanlığı’ndan salı günü yapılan açıklamada, yapılan denetimler sonucu Memorial’ın yurt dışından para aldığı ve siyasi faaliyetlerde bulunduğunun saptandığı kaydedildi.

İnsan hakları örgütü Memorial’ndan yapılan açıklamada ise bu karara itiraz için mahkemeye başvurulacağı belirtildi.

Rusya’da uluslararası düzeyde eleştirilen bir yasaya göre, ülke dışından malî destek alan sivil toplum örgütleri “yabancı ajan” olarak nitelendiriliyor. Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, bunu çalışmalarını engelleyen bir damga olarak görüyor. 2012 yılından beri uygulamada olan yasa çerçevesinde, bugüne kadar 140’dan fazla sivil toplum örgütü “yabancı ajan” listesine alındı.

Karara tepkiler

Rusya Adalet Bakanlığı’nın Memorial’ı “yabancı ajan” listesine alma kararı hem ülkede hem de Avrupa’da tepkiyle karşılandı.

İnsan hakları örgütü Moskova Helsinki Grubu’ndan Lyudmila Alekseyeva, kararı eleştirerek bunun hükümetin sivil topluma bakışını gösterdiğini söyledi. Alekseyeva, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, sadece resmi makamların onayını alan örgütlerin ajan olarak damgalanmaktan korkmadığını belirtti.

Alman hükümetinin Rusya ile ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Gernot Erler de Rusya Adalet Bakanlığı’nın kararını eleştirdi. Erler yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın bu kararının ülkede sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarına ilişkin sorunları ortaya koyduğunu ifade etti.

Alman Meclisi Yeşiller Grubu Doğu Avrupa Politikaları Sözcüsü Marieluie Beck ise Rusya Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak kararın gözden geçirilmesini istedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da bu karar karşısından "büyük hayal kırıklığına uğradığını” dile getirdi. Özellikle siyasi eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin "gerçek demokrasilerde vazgeçilemez” olduğunu vurgulayan Jagland, böyle bir örgütü "yabancı ajan” ilân etmenin "ayrımcı ve geçmişte kalması gereken” bir tutum olduğunu belirtti.

Bir çatı kuruluşu Memorial insan hakları örgütü, özellikle Sovyetler Birliği dönemi diktatörlerinden Josef Stalin dönemi kurbanlarına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

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