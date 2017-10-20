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Ekonomi

Rusya'dan IKYB petrolüne 1.8 milyar dolar yatırım

Rosneft, IKBY'deki en büyük petrol boru hattı projesi için 1.8 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı

20 Ekim 2017 15:56

Rusya’nın enerji devi Rosneft bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerginlik sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bölgenin en büyük boru hattı projesine 1.8 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, projedeki payının yüzde 60 olacağı, kalan yüzde 40’ın ise mevcut boru hattı işletmecisi KAR Group tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Rosneft CEO’su Igor Sechin, IKBY yetkililerinin Bağdat ile fikir ayrılıklarını kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi.

Anlaşma Bağdat yönetiminin petrolün büyük bir kısmını yıllardır kullanılmayan bir boru hattına yönlendirmekle tehdit etmesinin ardından gerçekleşti. Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Erbil ile 5 blokta petrol üretmek için anlaşma imzalamış ve 400 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Beş blokta yapılacak petrol keşif çalışmaları gelecek yıl başlayacak. Pilot üretimin de 2018 yılında başlaması, ticari üretime 2021'de başlanması planlanıyor.

TIKLAYIN Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı onarılacak

Bağdat önceki günlerde Türkiye'nin Ceyhan limanına ihracatın yeniden başlatılması için IKBY'yi bypass eden Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını vermiş ve petrol akışını IKBY'nin kendi altyapısını inşa ettiğinden beri kullanılmayan bu boru hattına yönlendirmekle tehdit etmişti. 

 

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