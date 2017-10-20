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Dünya

Rusya’dan IKYB petrolüne 1.8 milyar dolar yatırım

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Rusya’nın enerji devi Rosneft bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerginlik sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgenin en büyük boru hattı projesine 1

20 Ekim 2017 14:56

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Rusya’nın enerji devi Rosneft bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerginlik sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgenin en büyük boru hattı projesine 1.8 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.
Bağdat yönetimi ile ilişkilerde en önemli ihtilaf konusu petrolde Rusya’nın böyle bir yatırım kararı alması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu’daki politik ve ekonomik etkilerini artırma stratejisini teyit eder nitelikte. Rosneft yaptığı açıklamada projedeki payının yüzde 60 olacağını, kalan yüzde 40’ın ise mecvut boru hattı işletmecisi KAR Group tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Rosneft CEO’su Igor Sechin Perşembe günü yaptığı açıklamada IKBY yetkililerinin Bağdat ile fikir ayrılıklarını kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi.
Anlaşma Bağdat yönetimi petrolün büyük bir kısmını yıllardır kullanılmayan bir boru hattına yönlendirmekle tehdit etmesinin ardından gerçekleşti. Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Erbil ile 5 blokta petrol üretmek için anlaşma imzalamış ve 400 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Beş blokta yapılacak petrol keşif çalışmaları gelecek yıl başlayacak. Pilot üretimin de 2018 yılında başlaması hedefleniyor. Ticari üretime 2021\'de başlanması planlanıyor.
Irak, İran ve Türkiye geçtiğimiz ay gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından IKBY’yi soyutlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

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