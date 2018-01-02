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Rusya’dan ikinci kafile geldi

KAYSERİ, (DHA)- RUSYA'nın başkenti Moskova'dan 29 Aralık Cuma günü başlayan Moskova-Kayseri charter seferleri kapsamında 240 kişilik yeni bir Rus turist kafilesi daha Kayseri'ye geldi

02 Ocak 2018 18:16

KAYSERİ, (DHA)- RUSYA\'nın başkenti Moskova\'dan 29 Aralık Cuma günü başlayan Moskova-Kayseri charter seferleri kapsamında 240 kişilik yeni bir Rus turist kafilesi daha Kayseri\'ye geldi.
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin Rusya’da yaptıkları tanıtım çalışmaları kapsamında devam ediyor. 29 Aralık Cuma günü Moskova-Kayseri arasında charter seferleri başlamış ve 222 kişiden oluşan ilk kafile Kayseri’ye gelmişti. Cuma günleri yapılması planlanan charter seferlerine ek sefer yapıldı ve 240 kişilik ikinci kafile geldi. Erkilet Havaalanı’na inen Rus turistler 6 otobüsle şehir merkezindeki oteller ve Erciyes’teki otellere yerleştirildi. Rusya’da övgüyle bahsedilen Erciyes’i görmek için gelen turistler Kayseri’nin tarihi değerlerini kapsayan şehir turuna da katıldı. Rusya’dan 5 Ocak Cuma günü yeni Rus turist kafilesi daha geleceği belirtildi.

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