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Deutsche Welle

Rusya'dan IKBY ile petrol anlaşması

Rusya'nın petrol devi Rosneft, bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerginlik sürerken IKBY ile 5 blokta petrol üretmek için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Erbil'e 400 milyon dolar ödenecek.

19 Ekim 2017 02:37

Rusya'nın petrol devi Rosneft, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile beş blokta petrol üretimi için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Rosneft'in anlaşma kapsamında Erbil'e 400 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtiliyor. Bloklardan keşif aşamasında çıkarılacak petrol ile 200 milyon dolarlık gelir elde edilebileceği aktarıldı. Rosneft, beş blokta yer alan petrol rezervinin 670 milyon varili aşabileceğini belirtti.

Beş blokta yapılacak petrol keşif çalışmaları gelecek yıl başlayacak. Pilot üretimin de 2018 yılında başlaması hedefleniyor. Ticari üretime 2021'de başlanması planlanıyor.

Rus petrol şirketi Rosneft, Bağdat yönetimi ile gerginliğe neden olan bağımsızlık referandumundan günler önce de bölgede doğalgaz ve petrol hattı inşa edilmesi için IKBY ile 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlediği referandumdan bağımsızlık kararı çıkması, Erbil yönetimi ile Irak hükümeti arasında gerginliği tırmandırmıştı.

Irak ordusunun Kerkük vilayetine düzenlediği operasyon sonrasında, IKBY'ye bağlı peşmerge güçleri üç yıldır IKBY kontrolünde bulunan zengin petrol yataklarına sahip bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu Kerkük'teki petrol sahalarının da kontrolünü ele geçirdi.

AP,ÖA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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