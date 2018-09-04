Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (2)

20\'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Suriye\'nin İdlib kentine yönelik sabah saatlerinden beri Rus ve rejim savaş uçakları tarafından 20\'den fazla hava saldırısı düzenlendi. Saat 11.00\'den itibaren Suriye\'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya\'ya ait savaş uçakları, İdlib\'in Cisir Şugur ilçesinde bulunan Tahriru\'ş Şam Heyeti (HTŞ) kontrolündeki bölgeleri hedef aldı. Rus savaş uçaklarının yanı sıra aynı bölgedeki bazı noktalara, Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından da hava saldırısı düzenlendi.

Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçaklarının şu ana kadar İdlib\'in Cisir Şugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, Mişek, Mihambel, Katron Çiftliği, Hacı Hamut Çiftliği, Sararif, Cedraya, Beşlamun, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerini hedef aldığı öğrenildi.

Hava saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü belirtilirken, Keferdin köyünde, bombardımanda yıkılan bazı yerleşim alanlarının enkazında kalanlar olduğu bildirildi.

Öte yandan hava saldırılarının düzenlendiği bazı bölgelerin, Esad rejimine ait tanklarla da karadan ateş altına alındığı kaydedildi.

KREMLİN\'DEN AÇIKLAMA

Rusya tarafından da bombardımanın ardından ilk açıklama geldi. Kremlin\'den yapılan açıklamada, \"İdlib\'deki son durum, Tahran Zirvesi\'nde ele alınacak. Trump\'ın uyarıları, sorunun çözümü için yardımcı değil. İdlib, teröristlerin yuvası. Militanlar, üslerimizi tehdit ediyor\" denildi.