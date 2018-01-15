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Dünya

Rusya'dan İdlib çağrısı: Türkiye, gözlem noktalarını hızla kurmalı

"ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir; açıklama bekliyoruz"

15 Ocak 2018 14:47

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarıyla ilgili açıklama yaptı. Lavrov, "Türkiye İdlib'de gözlem noktalarını hızla kurmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlarda soruları yanıtladı. 

"Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı. Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gözlem noktaları oluşturmayı bir an önce tamamlamasını umduklarını vurguladı.

"ABD'den açıklama bekliyoruz"

"ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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