Rusya'dan 'Halep' iddiası: Muhalifler zehirli madde kullandı

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Suriye'nin Halep kentinde isyancı grupların 'zehirli madde'yle saldırı düzenledikleri konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Suriye'de resmi yayın kuruluşları, isyancıların kentin hükümetin kontrolündeki kesimlerine fırlattığı bombalarda zehirli gaz bulunduğunu duyurdu.

Rus haber ajansı İnterfax, salı günü düzenlenen saldırılarda dokuz kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

İddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Pazartesi günü muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen saldırılarda da klor gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Saldırı öncesi yakınlarda bir Rus askeri helikopterinin düşürüldüğü bildirilmişti.

Muhalifler ablukayı kırmaya çalışıyor

İkiye bölünmüş bir kent olan Halep'te ise kentin tamamının kontrolü için muhaliflerle hükümet güçleri arasındaki savaş, bu hafta sonu isyancıların Suriye ordusunun kuşatmasını kırma girişimiyle şiddetlendi.

Suriye'nin iç savaş öncesi ticari başkenti olan Halep'te 250 bin sivilin mahsur kaldığı sanılıyor.

Kentten gelen son haberlerde, Rus hava desteğindeki hükümet güçlerinin bazı bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini söyleniyor.

Hükümetin kontrolüne geçen bölgeler tam olarak neresi bilinmiyor, ancak Beyrut merkezli bir televizyon kanalının bir muhabiri, ordunun Halep'te bu hafta kaybettiği üç köyden ikisini geri aldığını duyurdu.

Rusya ve Suriye güçleri, kuşatma altındaki kentten kaçmak isteyenler için yedi ayrı insani koridor açtıklarını duyurdu.

Haftasonu Suriye'de devlete bağlı yayın kuruluşları, kuşatma altındaki onlarca ailenin açılan insani koridorda otobüslerle geçici olarak barınacakları yerlere tahliye edildiğini duyurdu.

Rus devlet televizyonu da, çarşamba günü sivillerin ve savaşçıların kentten ayrıldıklarına ilişkin görüntüler yayınladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da, kentteki şiddet olaylarının ortasında kalan çocuklar konusunda çok kaygılı olduğunu duyurdu.

UNICEF yetkililerinden Saad Houry, mahsur kalan nüfusun üçte birini çocukların oluşturduğunu belirterek, insani yardımların kente herhangi bir engelle karşılaşmadan girmesinin sağlanması ve çocukların korunması çağrısında bulundu.

New York merkezli insan hakları konularında faaliyet gösteren bir hekimler örgütü Physicians for Human Rights da, temmuz ayında sağlık merkezlerinin savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en yoğun saldırılara hedef olduğunu duyurdu.

Halep'te sadece temmuz ayında hastanelere karşı altı sava saldırısı düzenlendiği bildiriliyor.

Bu saldırılar konusunda hükümet güçlerini sorumlu tutan örgütün yetkililerinden Widney Brown, 'hastanelere hasar verilmesinin Halep'in doğusunda mahsur kalan binlerce kişinin ölüm fermanının imzalanması' anlamına geleceğini söyledi.

2012'nin ortalarından bu yana Halep'in doğusu muhaliflerin, batısı da hükümetin kontrolünde.

UNICEF yetkililerinden Saad Houry, mahsur kalan nüfusun üçte birini çocukların oluşturduğunu belirterek, insani yardımların kente herhangi bir engelle karşılaşmadan girmesinin sağlanması ve çocukların korunması çağrısında bulundu.

New York merkezli insan hakları konularında faaliyet gösteren bir hekimler örgütü Physicians for Human Rights da, temmuz ayında sağlık merkezlerinin savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en yoğun saldırılara hedef olduğunu duyurdu.

Halep'te sadece temmuz ayında hastanelere karşı altı sava saldırısı düzenlendiği bildiriliyor.

Bu saldırılar konusunda hükümet güçlerini sorumlu tutan örgütün yetkililerinden Widney Brown, 'hastanelere hasar verilmesinin Halep'in doğusunda mahsur kalan binlerce kişinin ölüm fermanının imzalanması' anlamına geleceğini söyledi.

2012'nin ortalarından bu yana Halep'in doğusu muhaliflerin, batısı da hükümetin kontrolünde.