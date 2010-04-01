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Dünya

Rusya'dan Gürcistan'a uçuş izni

Rusya-Gürcistan arasındaki gerginliğin artmasıyla Ekim 2006'da askıya alınan uçak seferleri paskalya dolayısıyla Rusya'nın izniyle başladı.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Rusya, paskalya dolayısıyla Gürcistan'ın “Georgian Airways” havayolları şirketine, Moskova'ya doğrudan uçak seferleri yapma izni verdi.


Gürcü basınında çıkan haberlerde, paskalya dolayısıyla Moskova'nın, Tiflis ile Rusya arasında uçak seferlerini başlatmak için bir süre önce Rus havacılık yetkililerinden talepte bulunan Gürcü havayollarına, 1, 2, 3, 10 ve 12 Nisanda Tiflis'ten Moskova'ya charter seferleri yapmasına izin verdiği kaydedildi.

Rusya-Gürcistan uçak seferleri iki ülke arasındaki gerginliğin artmasıyla Ekim 2006'da askıya alınmış, 2008'de tekrar başlayan ve birkaç ay süren uçuşlar aynı yılın Ağustos ayında çıkan savaş nedeniyle kesilmişti. Bu süreçte Gürcü havayolları, Rusya'ya doğrudan uçak seferleri için Moskova'dan talepte bulunmuş ve birkaç kez charter seferi yapmıştı.

Bir süre önce Gürcistan hükümeti de, iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerini Gürcistan'ın değil Rusya'nın durdurduğunu ve bu nedenle uçak seferlerinin yeniden başlatılması kararını da Moskova'nın vermesi gerektiğini belirtmiş, karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda bir talebin söz konusu olması durumunda, uçak seferlerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirmişti.

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