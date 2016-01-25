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Dünya
Deutsche Welle

Rusya’dan ‘gizli üs’ iddialarına yanıt

Rusya, Türkiye sınırında üs kurduğu iddialarını yalanlayarak, bu yöndeki haberlerin Türkiye’nin bölgedeki askeri yığınağını gizlemeyi hedeflediğini iddia etti.

25 Ocak 2016 21:15


Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri üs kullandığı yönünde Batı medyasında yer alan haberleri yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Rus savaş uçakları için yeni bir askeri üs ya da ek hava meydanı bulunmamaktadır ve bu yönde bir plan da yoktur” açıklaması yaptı.

Konaşenkov, ‘Kamışlı'daki Rus varlığına yönelik iddiaları sadece moronların ciddice tartışabileceği' ifadesini kullanarak, bu tür haberlerin ‘Suriye sınırında büyük bir Türk askeri gücü oluşturulmasını gizleme çabası olduğu' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Lazkiye'deki Hmeimim hava üssünde konuşlu Rus savaş uçaklarının yarım saat içinde Suriye'deki her yere erişebileceğini belirterek, ek üsse ihtiyaçlarının olmadığını vurguladı.

Batı medyasına yansıyan haberlerde hem Rusya hem de ABD'nin Türkiye'nin güney sınırı yakınında gizli askeri üs inşa ettikleri iddia edilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen cuma günü konuyla ilgili gazetecilerin sorduğu soruya, ‘Rusya'nın Kamışlı'da yüz askerinin olduğuna dair bazı şeyler kulağımıza geliyor” yanıtını vermişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rusya'nın hava meydanının kapasitesinin genişletilmesi ve pistin güçlendirilmesi için Kamışlı'ya mühendisler gönderdiğini ileri sürmüştü.

Rusya’nın resmi olarak sadece Suriye'deki liman kenti Tartus'ta bir deniz üssü ve Lazkiye'de hava üssü bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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