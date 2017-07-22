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Dünya

Rusya'dan gerilimi azaltma anlaşması

İnsani yardımın bölgedeki yaralı sivillerin tahliyesinin ardından yapılacak

22 Temmuz 2017 17:19

Rusya Savunma Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde geçerli olacak gerilimi azaltma anlaşmasının imzalandığını duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu belgelerle gerilimi azaltma bölgesinin sınırları, konuşlanma bölgeleri ayrıca insani yardımda kullanılacak rotalar ve siviller için güvenli geçiş belirlendi" dendi.

İlk insani yardım konvoyu bölgeye en kısa sürede ulaşacak

Bakanlık Şam'ın Doğu Guta bölgesine gidecek ilk insani yardım konvoyunun da en yakın zamanda ulaşmasının beklendiğini belirtti.

İnsani yardımın bölgedeki yaralı sivillerin tahliyesinin ardından yapılacağı da açıklandı.

Anlaşmanın Astana müzakerelerindeki gelişmeler çerçevesinde Suriyeli 'ılımlı muhaliflerle' Mısır tarafının arabuluculuğu ile yapılan görüşmelerin ardından geldiği de belirtildi.

7 Temmuz'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Ürdün ve ABD'den uzmanların Suriye'nin güneybatı bölgelerinde gerilimi azaltma bölgeleri kurulması hakkında memorandum imzaladığını duyurmuştu.

Ateşkes 9 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki ateşkesin garantörü durumunda. 3 ülke Suriye'de 4 güvenli bölge kurulması konusunda 6 Mayıs'ta memorandum imzalamıştı.

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