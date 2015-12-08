Rusya'dan 'füzeli asker' yanıtı: Gemiler güvenlikleri için uygun gördükleri önlemi almak durumundadır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, boğazı geçen Rus savaş gemisindeki askerin omzunda füze taşıması olayıyla ilgili olarak, “Tüm gemiler kendi güvenliği için uygun gördükleri önlemi almak durumundadır” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre; Maria Zaharova, 4 Aralık’ta İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemisi “Tsezar Kunikov”un güvertesinde, omzunda uçaksavar füzesi taşıyan askeri savundu. Yayımladığı yazılı açıklamayla olay hakkında bakanlığın görüşünü açıklayan Zaharova, “Askeri gemimiz Tsezar Kunikov, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Montrö Anlaşması’nın bir tek maddesini dahi ihlal etmemiştir. Güvertede silahlı askere gelince... Tüm gemiler kendi güvenliği için uygun gördükleri önlemi almak durumundadır” dedi.

"Provokasyon olarak tanımlanmasına anlam veremedik"

Sözcü Zaharova, olayın provokasyon olarak tanımlanmasına anlam veremediğini söyledi. Zaharova, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ankara nedense bu olayı provokasyon ve tehdit unsuru olarak görüyor. Büyükelçimize Türkiye Dışişleri'nde 'Türk tarafının endişesini' iletmişler. Türk diplomatların dediğine göre, bu olay yerel basının öfkeli bir tepki vermesine neden olmuş."

Rus savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemideki bir askerin karadan havaya atılan bir füzeyi omzunda atış pozisyonunda taşıması üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Denizcilik-Havacılık-Hudutlar Genel Müdürü Burak Özügergin ile görüşen Karlov'a, Rusya’nın “provokatif hareketlerden vazgeçmesi gerektiği” mesajı verilmişti.