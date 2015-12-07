Rus gemisinin 'füzeli' geçişine hükümet yorumu: Çocukça bir şov

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Rusya'ya ait bir geminin İstanbul Boğazı'ndan geçisi sırasında bir askerin füzeyle beklemesini 'çocukça bir şov' olarak niteledi. Rusya'nın Möntro Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını ifade eden Kurtulmuş, bu davranışın Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un Rusya'ya yaşanan kriz konusunda değerlendirmeleri şöyle:

Uzunca bir süredir tartışıyoruz. İçeride tedbirler konusuyla ilgili konuştu, teferruatlı açıklama yapmayayım. Krizi tırmandıran taraf olmayacağız, kısa sürede sonlandırılması için gayret sarf ediyoruz. Rusya’nın atacağı adımlar varsa, Türkiye’nin de atacağı adımlar var. Ama biz bundan yana değiliz. Rusya’nın da atmasından yana değiliz. Tedbirleri uygulamaya koymamız gerekmesin isteriz. Boğazlardan geçiş Montrö Anlaşması’yla belirlenmiştir. Oradan geçen ülkenin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerekir. O görüntülerin, şova dönük olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir geçişe, şova ihtiyaç yoktu. Güvenliğini tehdit altına aldığı açıktır, Rus gemilerine yönelik tehdit yoktur. Çocukça bir şov olduğunu dile getirmeliyim. Uluslararası hukukun bize sağladığı imkanlar kullanılarak gerekli adımlar atılmıştır. Ümit ederim ki bir daha aynı görüntüyle karşı karşıya kalmayız.

Bunların hepsiyle ilgili teferruatlı konuşuldu. Meyve sebzeden turizme kadar. Rusya’dan ithal edilen ara mallar var, ulaşım alanında yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalırsak, Rus pazarları daralırsa alternatif pazarlara yöneleceğiz. Birisi yolunuzu kapatıyorsa, başka pazarlarda ürünleri satma imkanı var. Rusya’da birtakım sorunlar ortaya çıkarsa, nasıl telafi edileceğini biliyoruz. Rus turistler gelmekte imtina ederse, gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri aldık. Başka ülkelerin de Türkiye’yi turizm alanı olarak gördüğü açıktır. Türkiye belki sıkıntılarla karşı karşıya kalır ama Rusya da belli sıkıntılarla karşı karşıya kalır.