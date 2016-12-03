Rusya'dan Erdoğan ve ABD'ye gönderme: Esad’ın gitmesini şart koşanlar müzakereleri bloke ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD yönetimine gönderme yaparak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevden ayrılması şartında ısrar edenlerin, Suriye krizinin çözümünde müzakereleri bloke ettiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı İtalya Temsilcisi (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, Akdeniz Diyalogları Forumu’na (MED 2016) katılmak üzere Roma’ya gelen Sergey Lavrov, İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin Suriye’ye ilişkin sorularını cevaplayan Lavrov, “Rusya, Suriye krizinde diyaloğu destekliyor. Ancak ne yazık ki ültimatom veren ve Esad’ın görevi bırakmasını talep eden siyasi güçler, Suriye’de taraflar arasındaki müzakereleri 6 aydan fazla süredir bloke ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nin 2254’üncü kararında, Esad’ın gitmesine yönelik bir koşul bulunmuyor. Biz hiç kimseyle böyle bir anlaşma yapmadık. Söz konusu karar, herhangi bir ön koşul olmaksızın Suriye’de siyasi süreç başlatılmasını gerektiriyor” diye konuştu.

Lavrov, Esad’ın görevi bırakmasına yönelik taleplerin kabul edilemeyeceğini de ekledi.

"Suriyeli muhaliflerle çalışmak

heyecan yaratacak bir durum değil"

Rusya’nın, Halep’teki çatışmalara son vermek için Türkiye’de Suriyeli muhaliflerle görüştüğüne ilişkin yayımlanan haberler üzerine konuşan Lavrov, bunun heyecan yaratacak bir durum olmadığını, muhaliflerle görüşme konusunda hiçbir zaman kapıları kapatmadıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, Halep’in doğusunda kurulan Halep Ordusu’nun, hak ettikleri cezadan korumak için El Nusra Cephesi’ne yeni bir isim kazandırma girişimi olabileceğini öne sürdü.

Rus Bakan, o bölgedeki tüm silahlı grupların, El Nusra’nın kontrolünde olduğunu dile getirerek, “Bu konudaki istihbaratımız güvenilir” dedi.

Başta olmasa da, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın, tüm teröristlere Doğu Halep’i terk etme girişimine, çelişkilere rağmen sonradan destek verdiklerini belirten Lavrov, ancak bu girişimin, o bölgeyi teröristlerin eline bırakmak isteyen kişiler tarafından engellendiğini düşündüklerini söyledi.

“Türkiye, müzakerelerde iş birliği yapabilir"

Paolo Gentiloni ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın, MED 2016 Forumu’ndaki konuşması sırasında, “Rusya’nın Suriye’de müdahalesinin ardından, Beşar Esad güç kazandı ve müzakerelere yanaşmıyor” açıklamasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

Gentiloni, Suriye krizinde çözümün askeri olamayacağını dile getirerek, Halep şehrinin enkazı üzerine, bir geçiş ve müzakere zemini oluşturulamayacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın sözlerine saygı duyduğunu söyleyen Bakan Gentiloni, Türkiye’nin, Suriye’de müzakerelerde işbirliği yapabileceğine inandığını da belirtti.