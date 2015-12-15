Rusya'dan Erdoğan açıklaması: Bizi ikna etmek için, provokasyonlar yardımıyla gerilimi körüklüyor

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, “Türkiye'nin Rusya ile nasıl ilişki kurulması gerektiğini bilmediğini ve provokasyonlar yardımıyla gerilimi sürekli körüklediğini” söyledi. Rus yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun tamamen yanlış olduğunu savundu.

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye açıklamalarda bulunan Puşkov, "Rusya'nın uçak olayını unutması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu, tamamen yanlış. Erdoğan, politikamızı olumluya çevirmemiz konusunda bizi ikna etmek için farklı yollar arıyor. Bu bağlamda provokasyonlar yardımıyla gerilimi daha da körüklüyor" dedi.

'Özür olmadan konuşma mümkün olmaz'

Türkiye'nin suçunu kabul etmeden ve ciddi bir özür dilemeden ilişkilerin yeniden başlamasını konuşmanın mümkün olmayacağını belirten Puşkov, "Ancak bunların yerine, Türkiye, Rus uçağını düşürdüğünü unutarak farklı provokasyonlar gerçekleştiriyor. Tepkilerdeki dengesizlik ve sabırsızlık, Ankara'nın Rusya ile nasıl ilişki kurulacağını anlamadığını gösteriyor" diye konuştu.



