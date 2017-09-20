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Rusya'dan Erbil'e: Irak'ın bütünlüğünden yanayız

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını' söyledi

20 Eylül 2017 16:59

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.

Bağımsızlık referandumu hakkında Rusya'dan ilk kez resmi açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Peskov, günlük basın toplantısında Moskova yönetiminin referanduma yaklaşımının sorulması üzerine "Rusya’nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu" ifade etti.

Peskov, Rusya’nın referandum sonucunu tanıyıp tanımayacağı yönündeki soru karşısındaysa, şu an için bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

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RusyaIrakIKBYreferandumDimitriy Peskov

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