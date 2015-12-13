Rusya'dan Ege'de Türk gemisine uyarı ateşi



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Türk balıkçı teknesinin Rus savaş gemisine yaklaşık 600 metre kadar yaklaştığı kaydedildi. Açıklamada uyarıları dikkate almayan teknenin savaş gemisine yaklaşmaya devam etmesi üzerine tekneye uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.

Uyarı ateşinin ardından teknenin rotasını değiştirdiği, teknedekilerin savaş gemisi mürettebatıyla iletişime ise geçmediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında olayın Ege denizinin kuzeyinde Yunanistan'ın Limni adasına yaklaşık 22 kilometre mesafede meydana geldiği aktarıldı.