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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Ege'de Türk gemisine uyarı ateşi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş gemisinin Ege Denizi'nde bir Türk teknesine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

13 Aralık 2015 17:28


Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Türk balıkçı teknesinin Rus savaş gemisine yaklaşık 600 metre kadar yaklaştığı kaydedildi. Açıklamada uyarıları dikkate almayan teknenin savaş gemisine yaklaşmaya devam etmesi üzerine tekneye uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.

Uyarı ateşinin ardından teknenin rotasını değiştirdiği, teknedekilerin savaş gemisi mürettebatıyla iletişime ise geçmediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında olayın Ege denizinin kuzeyinde Yunanistan'ın Limni adasına yaklaşık 22 kilometre mesafede meydana geldiği aktarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Rusya Savunma BakanlığıRusEge DeniziTürkEgeYunanistan LimniWelle Türkçe DW/dpa/BW/TY

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