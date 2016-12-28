Rusya'dan doping itirafı

New York Times gazetesine konuşan Rusya'nın anti-doping kurumunun direktör vekili Anna Antseliovich doping operasyonunu "Kurumsal bir komplo" olarak niteledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dopingle mücadele sistemini iyileştirmek için atanan eski Spor Bakanı Vitaly Smirnov ise gazeteye açıklamasında "Sorumlu kişiler adına konuşmak istemiyorum. Eski spor bakanı ve eski Olimpiyat Komitesi başkanı olarak pek çok hata yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.



Temmuz ayında Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) yürüttüğü soruşturmada Rusya spor bakanlığının Rus sporcuların idrar örneklerinin manipule edilmesini "yönettiği, kontrol ettiği ve denetlediği" söylenmişti.

"Görülmemiş düzeyde bir hile"

WADA için başka bir rapor hazırlayan Kanadalı hukuk profesörü ve spor avukatı Dr. Richard McLaren 2012 Londra Olimpiyatları'na "görülmemiş bir düzeyde hile karıştığını" açıklamıştı.



McLaren'in raporuna göre Rus sporculardan alınan idrar örneklerini manipule etmek için tuz ve kahve kullanıldı. Ayrıca bu yöntem Londra 2012 Olimpiyatları'nda, 2013'te Moskova'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları'nda da uygulandı.



Uluslararası Atletizm Federasyonu Rusya'nın atletizm takımının müsabakalara katılmasını da yasakladı.