Rusya’dan doping açıklamalarına tepki

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) tarafından yapılan açıklamada "New York Times'ın kurumun direktör vekili Anna Antselioviç'in doping skandalı iddialarına ilişkin ifadelerinin yanlış aktardığı'' öne sürüldü. Açıklamada, "Antselioviç'in sözlerinin çarpıtıldığı ve asıl bağlamından saptırıldığı” iddia edildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da "Antselioviç'in gazetede yer verilen yorumlarının gerçekliğini sorguladığını ve haberin birincil kaynağa dayandırılarak yapıldığını düşünmediğini” söyledi. Peskov, Kremlin'in söz konusu doping iddialarını "kati surette reddettiğini” sözlerine ekledi.

Antselioviç'in açıklamaları

New York Times söz konusu tepkilere neden olan haberinde RUSADA Direktör Vekili Anna Antselioviç'in doping iddialarını kabul ettiği öne sürülmüştü. Röportajdan kesitler sunan New York Times, Antselioviç'in "kurumsal bir komplo” olarak nitelendirdiği skandalı kabul eder nitelikteki sözlerine yer vermişti. Ancak hem Antselioviç, hem de ifadelerine yer verilen diğer Rus yetkililer söz konusu skandalın arkasında devlet desteği olmadığının altını çizmişti.

WADA: Binden fazla sporcu dopingli çıktı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) 2011 – 2015 yılları arasında 30 branştan binin üzerindeki Rus sporcusuna devlet uygulaması kapsamında doping yapıldığını açıklamıştı. WADA Soruşturma Kurulu Başkanı Richard McLaren, Londra'da ikinci doping skandalı raporu hakkında bilgi vermiş, 2012 Londra yaz olimpiyatlarıyla 2013 yılında Moskova'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına katılan Rus sporcularının kan ve idrar numunelerinin sistematik şekilde manipüle edildiğini söylemişti.

WADA tarafından yayınlanan söz konusu raporda Rus sporcularının spor bakanlığı, milli dopingle mücadele ajansı, Moskova'daki kontrol laboratuvarı ve iç istihbarat örgütüyle el ele çalıştıkları belirtilmişti.

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DW/dpa/SÖ/BW