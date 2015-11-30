Rusya'dan Davutoğlu'na özür yanıtı: Türkiye garip bir tavır takınıyor; yorumları gereksiz

Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi sonucu iki devlet arasındaki ilişkilerin gerilmesi sonrası Rusya’nın özür beklentisine ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘Kimse bizden görevimizi yaptığımız için özür beklemesin” açıklamasına, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev yanıt verdi. Medvedev "Türkiye garip bir tavır takınıyor. Yorumları gereksiz" dedi.

Rusya Başbakanı Medvedev, "Türkiye’ye uygulanan özel ekonomik tedbirler, gerekmesi halinde genişletilebilir" dedi. Hükümetten Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş dünyasına, Türkiye’ye getirilen ekonomik tedbirlerin içeriğini açıklama talimatı veren Medvedev, “Türk iş dünyası, Ankara’nın politikalarının rehini olmuştur” dedi.

Davutoğlu: Özür beklemeyin

Başbakan Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında ulusal sınırların bir "onur meselesi" olduğunu söylemiş, "Hiçbir ülke, işimizi yaptığımız için özür beklememeli" demişti.