Davutoğlu'ndan Rusya'ya: Sınırlarımızın korunması ulusal bir sorumluluktur, kimse özür beklemesin!

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm müttefikler Türkiye'nin hava sahasını koruma hakkını destekliyor" dedi. Başbakan Davutoğlu da Rus uçağının düşürülmesi sonrası gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin olarak, "Rusya ile her seviyede görüşmeye hazırız" mesajını yineledi. Davutoğlu, Rusya'nın özür beklentisiyle ilgili "Kara ve hava sınırlarımızın korunması ulusal bir sorumluluktur. Hiçbir Başbakan bunun için özür dilemez. Konuşmaya görüşmeye hazırız ama hiçbir ülke bizden özür dilememizi isteyemez" diye konuştu.

Rusya'nın ekonomik yaptırımlarını da değerlendiren Davutoğlu, "Tansiyonu ve gerilimi yükseltmeyeceğiz. Rus halkı tarafından yanlış anlaşılabilecek adımlar atmayacağız. Rus arkadaşlarımızdan turist olarak gelmelerini bekliyoruz. Türkiye, Rus turistler için bir ev gibi adeta. Rusya’nın bu adımları tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu konuyla ilgili NATO ile birçok bilgi paylaşıldı. Özel bir toplantı da yapıldı. Türk büyükelçi bütün ayrıntıları geçen haftalarda bizimle paylaşmıştı. Bizim de diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu bilgiler. Daha önce de söylendiği gibi bizler bölgede Rusya’nın askeri varlığının artmasıyla birlikte bizim de varlığımız azaldı sınırda. Türkiye’nin bu bağlamda kendini savunma hakkı vardır. Benim verebileceğim mesaj şu alabilir; Moskova ve Ankara arasında gerçekeleşecek her türlü teması memnuniyetle karşılarız. Geçen hafta yaşanan olay da şunun önemini gösterdi; benzer olayların yaşanmaması için bir mekanizmanın önemini gösterdi. Bu tarz olaylar tekrar yaşanırsa gerilimin kontrolden çıkmasını önlemek gerekiyor.

Geçen hafta Rus uçağı bizim hava sahamızı ihlal ettiği gün hükümete bilgi verdim; olumlu bir ulusun başbakanı olarak ve yüzde 49,5 destek almış bir başbakan olarak şunu söylemeliyim; kara ve hava sınırlarının korunması bir görevdir hükümetimiz için. Bu sorumluluğu yerine getirdiği için özür dilemez kimse. Türkiye’nin hava sahasının korunması ulusal bir sorumluluktur. Bu açıdan TSK, hava sahasını korumak için görevini yerine getirdi. Rus tarafı görüşmek istiyorsa ve bu tür olayların engellenmesini istiyorsa isteriz.

Konuşmaya görüşmeye hazırız ama hiçbir ülke bizden özür dilememizi isteyemez. Ekonomik yaptırımlarla ilgili bilgileri takip ettim. Şunu söylüyorum; geçmişte ekonomik yaptırımları hepimiz karşı çıktı ve bir kriz sırasında Türkiye ilkesel olarak bir pozisyon belirlemişti. Ruslar da aynı şekilde karşı çıkmıtşı yaptırımlara. Ama şimdi bu mevzu sebebiyle kendi eleştirdikleri yaklaşımı benimsemiş oluyorlar. Ekonomik karşılıklı çıkarı olan ilişkilerdir bunlar. Tansiyonu ve gerilimi yükseltmeyeceğiz. Rus halkı tarafından yanlış anlaşılabilecek adımlar atmayacağız. Rus arkadaşlarımızdan turist olarak gelmelerini bekliyoruz. Türkiye, Rus turistler için bir ev gibi adeta. Rusya’nın bu adımları tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Görüşmeye hazırız, her türlü bilgiyi paylaşmaya, tartışmaya hazırız ama ordumuz görevini yerine getirmiştir bunu belirtmek isterim.

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