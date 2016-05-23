Rusya'dan Binali Yıldırım'ın AKP'nin başına geçmesine ilk yorum

Türkiye’de Binali Yıldırım’ın AKP'nin yeni genel başkanı olması ve kurulacak yeni hükümet ile ilgili Rusya’dan yapılan ilk açıklamada, “İlişkilerimiz değişmez” değerlendirmesi yapıldı.

Rusya’dan ilk açıklama parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’dan geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İzvestiya gazetesine Rusya ileTürkiye arasında yeni hükümetle kriz aşılarak yeni dönem başlayıp başlamayacağı sorusunu cevaplayan Cabarov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de hükümetin değişmesiyle pratikte hiçbir değişiklik olmuyor. TürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden olduğu gibi ülkede başkanlık sistemini yerleştirmekte kararlı. Bu arada giden Ahmet Davutoğlu bu plana karşı çıkıyordu. Türkiye anayasası gereği Binali Yıldırım’ın yeni hükümeti kurması ve meclisten güven oyu alması için önünde bir haftalık süre var. Ramazan ayının 7 Haziran tarihinde başlayacak olmasını dikkate alacak olursak güvenoyu da bu tarihe kadar çıkacaktır. Yeni başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen bir kişi. Bu yüzden onun koyduğu kurallara göre hareket edeceği şimdiden belli. Rusya ile Türkiye arasında patlak veren krizde ise hepimiz Erdoğan’ın çok ileri giderek tüm köprüleri yaktığını biliyoruz. Vurulan uçağımız konusunda karizmadan taviz vermemek için özür bile dilemedi. Tam tersi geçen dönemde gerilimi daha da artırdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye’de başbakanın değişmesiyle ikili ilişkilerimizde bir değişim beklenemez."